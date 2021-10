Amazon Music propose l’audio spatial à tous ses utilisateurs

Tous les abonnés à Amazon Music Unlimited peuvent désormais profiter de l’audio spatial avec l’application iOS et Android du service de streaming musical. On retrouve deux supports : Dolby Atmos (comme Apple Music) et Sony 360 Reality Audio.

De l’audio spatial pour tous sur Amazon Music Unlimited

Les mixages Atmos sont fournis par les maisons de disques, de sorte que l’expérience audio immersive et multidimensionnelle devrait être largement similaire entre les services d’Amazon et d’Apple – à l’exception du suivi de la tête, qu’Amazon ne prend pas en charge. Les AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max d’Apple disposent tous de l’option de suivi dynamique de la tête. Cela offre une expérience sonore lorsque vous bougez votre tête dans différentes directions.

Amazon Music propose l’audio spatial depuis 2019, mais c’était limité à une liste d’appareils spécifiques. Il était notamment question de l’Echo Studio et du SRS-RA5000 de Sony. Maintenant, cela fonctionne avec n’importe quelle paire d’écouteurs. Un badge Atmos ou 360 apparait dans l’application Amazon Music lors de la lecture de pistes avec l’audio spatial.

De plus, les membres d’Amazon Music Unlimited, qui disposent d’un abonnement individuel, familial ou étudiant, auront désormais automatiquement accès à l’audio spatial, à la qualité HD et Ultra HD, sans aucun surcoût. Alors qu’il s’agissait auparavant d’un service à part, les membres peuvent désormais tous écouter de la musique en streaming dans la meilleure qualité audio possible. Les nouveaux membres peuvent aussi désormais profiter de la meilleure qualité audio en streaming, et ce gratuitement pendant trois mois, quand ils s’abonnent à Amazon Music Unlimited. L’offre est à retrouver sur cette page.