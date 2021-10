Xbox Game Pass : une croissance plus faible que prévu ?

Que le Xbox Game Pass soit un succès, personne aujourd’hui n’en doute malgré le silence de Phil Spencer sur le nombre d’abonnés au service. Mais se pourrait-il que ce succès soit moins important que ce que Microsoft avait prévu ? C’est ce qui ressort en effet du document financier que Microsoft a fourni à la SEC (Securities and Exchange Commission), le gendarme de la bourse américaine, lors de la publication des résultats pour le second trimestre 2021. Ce document précise que la croissance du Xbox Game Pass a été de 37% entre les mois de juin 2020 et juin 2021, soit en dessous de l’objectif de croissance fixé par Microsoft sur la période, qui était de +48%.

Si l’on s’en tient aux chiffres communiqués au mois de juin 2020, cela signifierait que le Xbox Game Pass disposerait aujourd’hui de 20 à 21 millions d’abonnés, ce qui est assez loin des 30 millions suggérés par le patron de Take Two il y a quelques semaines à peine. Les 20 millions semblent pourtant assez peu crédible, le Xbox Game Pass étant crédité officiellement de 18 millions d’abonnés au mois de janvier dernier (+2 millions d’abonnés en 6 mois serait un score extrêmement faible). Phil Spencer ayant l’art de parler avec un gros temps de décalage (les chiffres publiés à l’instant T sont-ils vraiment les chiffres de l’instant T ?), le volume d’abonnés actuel du Game Pass reste marqué du sceau de la conjecture, d’autant qu’il s’est encore passé près de 4 mois supplémentaires entre aujourd’hui et le document remis à la SEC.

Dans tous les cas de figure, il est désormais acquis que le Xbox Game Passe est en dessous des objectifs de Microsoft. Halo Infinite et Forza Horizon 5 suffiront-ils à attirer de nouveaux joueurs vers le service ? Peut-être, mais encore faudrait-il que les exclusivités Microsoft ne soient pas reçues à coups de rangers par des médias JV souvent largement acquis à la cause des plateformes concurrentes (PlayStation, Nintendo Switch).