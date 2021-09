Xbox Game Pass : le boss de Take-Two lâche le nombre réel d’abonnés (et c’est beaucoup !)

Microsoft cacherait-il son jeu sur le Xbox Game Pass ? Le dernier pointage du service s’était arrêté sur le chiffre de 18 millions d’abonnés, mais le score actuel serait beaucoup, beaucoup plus élevé. Phil Spencer, le patron de Microsoft, ainsi que Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, étaient les invités du podcast TheGrill et à cette occasion ont échangé quelques mots sur le Game Pass. Et tout porte à croire que le boss de Take-Two connait le nombre total d’abonnés au service, ce qui n’étonne pas vraiment sachant que l’éditeur distribue des géants comme Rockstar Games ou 2K, qui ont déjà eu certains de leurs titres dans le Game Pass.

Zelnick a donc lâché la petite bombe du jour : « Phil n’a pas fait la promotion de son propre service alors qu’il aurait pu le faire… Vous en êtes à environ 30 millions d’abonnés Phil. Quelque chose comme ça. » Phil Spencer n’a pas démenti ce chiffre, se contentant de répéter sa phrase favorite sur le sujet : »Le dernier chiffre que nous avons donné publiquement est 18 millions. » 30 millions d’abonnés au Xbox Game Pass, cela commence à faire beaucoup, et surtout, c’est un chiffre finalement assez raccord avec certains rumeurs apparues il y a quelques semaines, rumeurs selon lesquelles le Game Pass avait déjà atteint les 25 millions d’abonnés.

Reste donc la grande inconnue : pourquoi Microsoft se refuse t-il a communiquer sur un chiffre qui montre pourtant que le service est en pleine forme ? Simple hypothèse : Xbox attend peut-être les 50 millions d’abonnés pour communiquer à nouveau sur son Game Pass, un chiffre qui vaudrait comme symbole et qui ne semble plus hors de portée à l’approche des fêtes de fin d’année.