La Chine aurait testé un missile hypersonique indétectable par les radars

La Chine a démarré ses projets de missiles hypersoniques en 2014, et si l’on en croit le Financial Times, aurait effectué le premier test de ce type de missile durant le mois d’août dernier. L’information est sensible : les missiles/planeurs hypersoniques ont pour particularité d’effectuer le plus gros de leur trajet en orbite basse (et à la vitesse de 5 fois la vitesse du son ou plus), ne redescendant sur Terre que pour frapper leur cible. Ce procédé les rend indétectables au radar, ce qui constitue bien sûr un argument de poids dans une stratégie de dissuasion nucléaire.

Le Financial Times affirme en outre que le test n’a pas totalement réussi (le missile aurait raté sa cible de 32 km) et que les services de renseignement américains se seraient déclarés surpris par la progression technologique chinoise dans le domaine. Le missile hypersonique chinois a été transporté dans l’espace par un lanceur Longue Marche, un vol qui n’avait pas été planifié publiquement. On notera qu’hormis la Chine, les Etats-Unis ainsi que la Russie travaillent sur leur propre technologie de missile hypersonique.

La Chine a, sans surprise, démenti les affirmations du Financial Times par la voix de Zhao Lijan, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères : « Cet essai était un test de routine d’un véhicule spatial, destiné à tester la technologie de véhicule spatial réutilisable ».