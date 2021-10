Les suppléments de Flight Simulator GOTY Edition seront gratuits pour ceux qui ont déjà le jeu

Microsoft annonce l’arrivé prochaine de Flight Simulator GOTY Edition (Edition jeu de l’année). Flight Simulator: Game of the Year Edition sera disponible sur PC et Xbox Series X le 18 novembre prochain et apportera son (gros) lot de suppléments au jeu d’origine. 5 nouveaux appareils seront proposés dans cette édition spéciale, soit le F/A-18 Super Hornet, le VoloCity, le PC-6 Porter, le NX Cube et l’Aviat Pitts Special S1S.

Il y aura aussi huit nouveaux aéroports ultra détaillés (dont le Marine Corps Air Station Miramar et le Patrick Space Force Base de l’armée de l’air américaine), huit villes supplémentaires modélisées grâce au procédé de Photogrammétrie (dont Helsinki, Nottingham ou bien encore Utrecht), encore des tutoriels (IFR) et enfin de nouveaux vols de découvertes (qui permettent de survoler des endroits connus sans avoir à chercher dans les menus).

La GOTY Edition sera encore mieux optimisée pour DirectX 12 et améliorera son moteur de rendu météorologique (pourtant déjà spectaculaire). On notera que ceux qui ont déjà acheté le jeu auront droit à l’ensemble de ces suppléments/améliorations sans aucun surcouts (le Xbox Game Pass n’est à priori pas concerné par ce joli cadeau).