Fischer-Price transforme l’un de ses plus célèbres jouets en un véritable téléphone

Parfois, on se dit tout de même que le marketing de la nostalgie pousse peut-être le bouchon un peu loin. L’illustre fabriquant de jouets pour enfants Fischer-Price n’a ainsi pas hésité à transformer son célèbre jouet-téléphone à cadran rotatif… en un véritable téléphone semi-mobile ! Le Chatter Telephone Fischer-Price peut se connecter en Bluetooth à un mobile Android ou iOS, les appels reçus par le mobile pouvant être transférés directement au faux-jouet dans un rayon de 5 mètres.

On note que ce vrai téléphone au look enfantin est une réplique quasi parfaite du modèle d’origine : les gros yeux mobiles peuvent toujours bouger dans tous les sens et le cadran tourne avec le joli bruit caractéristique de ces vieux combinés (mais ici ne compose pas vraiment de numéros à appeler).

Cette initiative pour le moins étonnante marque les 60 ans du téléphone à roulette (voilà qui ne sous rajeunit pas du tout). Le Chatter Telephone de Fischer-Price est uniquement commercialisé (dès aujourd’hui) aux Etats-Unis. On peut le trouver dans les boutiques Best-Buy au prix de 60 dollars.