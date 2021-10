Basé sur l’anime culte (et éponyme) de Shin’ichirō Watanabe, Cowboy Bebop, la série live-action se dévoile enfin dans un teaser qui se joue littéralement des cases : les chasseurs de prime Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) et Faye Valentine (Daniella Pineda) prennent un malin plaisir à pousser, tirer ou se saisir des bordures de cases (façon comics) pour donner encore un peu plus de peps à l’action. Présenté par Netflix comme un Western Spatial, cette adaptation semble en tout cas coller au plus près (ou en tout cas essayer) de la mise en scène échevelée et souvent brillante de l’oeuvre originale.



On mentirait si l’on ne disait pas qu’il nous reste quelques craintes (John Cho semble pas mal « coincé » et très loin de la coolitude du héros de l’anime), mais il y a au moins la volonté de présenter une fiction pulp de façon originale, ce qui n’est déjà pas si mal. La série d’André Nemec et Jeff Pinkner sera diffusée sur Netflix à partir du 19 novembre.