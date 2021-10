Sexe 2.0 : un homme sur deux se dit prêt à avoir des relations sexuelles avec des robots

Les robots sexuels ne sont encore qu’un fantasme malgré l’arrivée sur le marché de rares modèles de poupées sexuelles semi-robotisées (comme celles de la société américaine Realdoll). Pourtant, le marché semble plutôt mûr pour ce type d’avancée technologique : l’explosion du célibat (plus fort du côté des hommes entre 20 et 45 ans, plus fort du côté des femmes après 50 ans), la recherche du plaisir avant tout (que les machines pourront peut-être « optimiser » demain mieux encore qu’une personne forcément « imparfaite » par nature) et la nouvelle donne technologique (porn VR, sex toys blindés de capteurs) semblent fournir les indices d’un changement radical de paradigme.

Une étude menée par Tidio auprès de 1200 personnes – qui ne concerne pas seulement les robots sexuels mais aussi de nombreux aspects des IA – confirme en tout cas que les mentalités sont déjà prêtes. Ainsi, 48% des hommes se disent prêts à avoir des relations sexuelles occasionnelles avec des robots, contre 33% des femmes. Concernant les relations sentimentales, 43% des hommes avouent qu’ils ne seraient pas contre une « vraie » relation avec une IA ou un robot intelligent (comme dans le film Her), contre 33% des femmes encore.

Nous n’y sommes pas encore cependant, d’autant que des mouvements sociétaux de type néo-puritains (qui ne viennent pas seulement du camp conservateur cette fois ) luttent avec acharnement contre la démocratisation de ce type de technologies. Pour ces nouveaux « pères la pudeur », les robots sexuels renforceraient ainsi l’objectivation des femmes dans la société au point de flirter avec la micro-agression systémique. Non, nous n’y sommes pas encore…