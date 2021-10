Le paiement par reconnaissance faciale arrive dans le métro de Moscou

Moscou annonce la mise en place du paiement par reconnaissance faciale pour ce qui est du métro. Certains y voient un système controversé au vu de la potentielle collecte de données.

Le paiement via la reconnaissance faciale s’invite dans le métro à Moscou

« Pour entrer dans le métro, les passagers n’ont pas besoin de carte ou de smartphone — il suffit de regarder dans la caméra du tourniquet », explique Maxime Liksoutov, le maire adjoint en charge des transports à Moscou. « Vous n’avez pas besoin de toucher votre smartphone ou toute autre surface », a-t-il ajouté.

Selon ses dires, Moscou est la première ville au monde où le système fonctionne à une telle échelle avec 241 stations de métro prises en charge. Il a précisé que le paiement par reconnaissance faciale n’est qu’un moyen de payer parmi d’autres et qu’il reste volontaire. Maxime Liksoutov dit s’attendre à ce que 10 à 15% des passagers utilisent régulièrement ce système d’ici deux ou trois ans. Il doit notamment permettre de réduire les temps d’attente dans le gigantesque réseau du métro de Moscou, l’un des plus fréquentés d’Europe.

Les autorités ont promis que les données échangées dans le cadre de la reconnaissance faciale seront chiffrées de manière sécurisée, la caméra du tourniquet lisant une clé biométrique et non une image du visage de la personne. Cette technologie, qui se développe rapidement en Russie, a toutefois été critiquée par plusieurs ONG russes et internationales, qui s’inquiètent de dérives, de fuites de données et d’un manque de consentement.

La reconnaissance faciale a été utilisée à Moscou, forte d’un réseau de dizaines de milliers de caméras, pour arrêter des manifestants d’opposition ou encore pour contrôler le respect des quarantaines dues au Covid-19.