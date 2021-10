Disney repousse la sortie de Doctor Strange 2, Thor 4, Black Panther 2 et d’autres films

Disney a repoussé la sortie de plusieurs films Marvel. Il s’agit d’un report de quelques mois pour Doctor Strange 2, Thor 4 et Black Panther 2. Il y a également d’autres films.

Report de plusieurs films Marvel et Disney

Voici le nouveau calendrier de sortie des films Disney/Marvel (ce sont les dates américaines, mais les dates françaises devraient être similaires à quelques jours près) :

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira le 6 mai 2022 au lieu du 25 mars 2022

Thor: Love and Thunder sortira le 8 juillet 2022 au lieu du 6 mai 2022

Black Panther: Wakanda Forever sortira le 11 novembre 2022 au lieu du 8 juillet 2022

Indiana Jones 5 sortira le 30 juin 2023 au 29 juillet 2022

Film Disney d’animation sans titre prévu à l’origine le 14 juillet 2023 est retiré du calendrier

The Marvels sortira le 17 février 2023 au lieu de 11 novembre 2022

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sortira le 28 juillet 2023 au lieu du 17 février 2023

Film Marvel sans titre prévu à l’origine le 28 juillet 2023 est retiré du calendrier

Film Marvel sans titre prévu à l’origine le 6 octobre 2023 est retiré du calendrier

Film 20th Century sans titre prévu à l’origine le 20 octobre 2023 est retiré du calendrier

Film Marvel sans titre sortira le 3 novembre 2023 au lieu du 10 novembre 2023

Une raison précise n’est pas donnée concernant le report. Est-ce lié au Covid-19 et la production ? Disney ne donne pas de détail.

Et pour ceux qui se posent la question : rien ne change pour Spider-Man : No Way Home, qui doit toujours sortir en décembre 2021. Il est toutefois bon de noter que c’est un film de Sony et non Disney.