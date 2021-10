Foxconn dévoile plusieurs prototypes de véhicules électriques

Foxconn, l’assembleur des iPhone et de nombreux autres appareils électroniques, a profité du salon hong-kongais HHTD21 pour dévoiler plusieurs prototypes de véhicules électriques (deux voitures et un bus). Ces EV ont été conçus et fabriqués en collaboration avec la firme taiwanaise Yulon Motor. On compte une sedan luxueuse parmi ces prototypes (Model E), un SUV (Model C), et un bus de transport (Model T).

Les véhicules fonctionnent avec un système embarqué « ouvert » issu du consortium MIH. Ce système est en quelque sorte une brique de base qui pourra être utilisée demain par d’autres fabricants automobiles. Le bus Model T dispose d’une autonomie de 400 km et peut atteindre la vitesse maximale de 120 km/h. Le Model C est un SUV électrique capable d’atteindre les 100 km/h en 3,8 secondes. Sa commercialisation est prévue pour 2023. Quant au Model E, un modèle hyper luxueux développé en collaboration avec Pininfarina, les 100 km/h sont atteint en 2,8 secondes et l’autonomie globale culmine à 750 km sur une charge, ce qui est réellement TRES impressionnant. Ce modèle se destine aussi à la vente, mais Foxconn n’avance aucune date.

Rappelons que Foxconn a prévu de construire plusieurs unités de production d’EV aux Etats-Unis, notamment en Ohio. D’autres unités de production seront fabriquées en Europe.