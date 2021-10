The Batman : la nouvelle bande-annonce est arrivée

Le DC FanDome a été l’occasion de découvrir une nouvelle bande-annonce pour le film The Batman avec Robert Pattinson dans le rôle de l’homme chauve-souris. Le premier trailer avait été publié l’année dernière et avait été un joli succès si l’on se base sur le nombre de vues.

Nouvelle bande-annonce pour The Batman

La bande-annonce de The Batman s’ouvre sur l’arrestation de l’Homme-Mystère (joué par Paul Dano), avec son célèbre point d’interrogation qui est présent sur un café. Nous avons également le droit à un accent plus particulier sur le personnage de Selina Kyle/Catwoman, ainsi qu’Oswald Cobblepot/le Pingouin respectivement joués par Zoë Kravitz et Colin Farrell. Ce dernier est pour le coup réellement méconnaissable dans le rôle.

Le casting comprend également Andy Serkis dans le rôle d’Alfred Pennyworth et Peter Sarsgaard dans celui du procureur de Gotham, Gil Colson. La bande-annonce révèle qu’Alfred Pennyworth a une cicatrice autour de l’œil.

Dire que The Batman est très attendu par les fans de DC est un euphémisme. Ils devront toutefois prendre leur mal en patience parce que le film n’arrive pas tout de suite. Le réalisateur Matt Reeves a fait savoir lors du DC FanDome que lui et son équipe sont en train de peaufiner le montage.

The Batman sortira le 2 mars 2022, exclusivement au cinéma.