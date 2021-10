Microsoft date les précommandes de son mini-frigo Xbox Series X

Le frigo Xbox Series X n’était donc (vraiment) pas une lubie de Microsoft. La firme de Redmond vient de confirmer que son frigo aux allures de Series X serait disponible à la vente au mois de décembre. Les précommandes pour le Xbox Mini Fridge démarreront le 19 octobre prochain, et bonne nouvelle pour les fans de Xbox et de frigo, l’Europe est concernée (ainsi que les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Canada). En France, le Xbox Mini Fridge sera distribué dans les boutiques Micromania. Le prix est de 99,99 dollars.

Le Xbox Mini Fridge pourra contenir jusqu’à 12 canettes. Un port USB permettra de recharger l’appareil et le Xbox Velocity Cooling Architecture assurera le refroidissement interne. Au delà son aspect étrange, le Xbox Mini Fridge s’inscrit clairement dans la nouvelle stratégie marketing de Microsoft, une stratégie basée sur une communication au ton décalée. Ce revirement de com est d’ailleurs bien visible dans certaines pubs américaines sur la Series X ou le Xbox Game Pass.