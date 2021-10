Cowboy Bebop : juste avant la sortie de l’adaptation live-action, Netflix va (re)diffuser l’intégralité de la série animée culte

Netflix nous prendrait-il pour des « jambons » selon l’expression consacrée ? Le géant du SVoD vient en effet de teaser l’arrivée prochaine dans le service de l’intégrale de Cowboy-Bebop, série animée culte du génial Watanabe. La serie sera donc disponible quelques jours à peine avant l’adaptation live-action produite par Netflix (et sur laquelle nous nourrissons quelques grosses inquiétudes). Il y a tout de même un gros mais car Cowboy-Bebop était encore disponible sur Netflix il y a de longs mois de cela… avant que Netflix ne se décide à la retirer du service. Jouer de la hype pour une ancienne série (certes culte) qui était déjà disponible dans le service avant d’en être retirée, c’est quel level de « fourberie marketing » ?

SEE YOU SPACE COWBOY ! Cowboy Bebop, l’intégrale de la série animée originale, le 21 octobre. pic.twitter.com/UMBy44umJP — Netflix France (@NetflixFR) October 13, 2021

Sinon, et pour les retardataires du fond, rappelons que Cowboy Bebop est une série animée au style résolument « pulp » qui raconte les tribulations d’un groupe de chasseurs de primes voyageant en 2071 dans le vaisseau spatial baptisé Bebop. La musique jazzy, la mise en scène brillante lors des scènes d’action, et les inspirations des westerns américains complètent la panoplie d’une oeuvre absolument unique et fascinante.