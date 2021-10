Acer dévoile ses vidéoprojecteurs Predator : 4K, HDR 10 et la fréquence de rafraîchissement variable

Acer vient de déballer ses nouveautés pour les mois à venir. Entres les notebooks et les PC gaming, le fabricant a réussi à glisser deux vidéoprojecteurs de la gamme Predator (le même nom de gamme que les PC gaming donc…). Les GM712 et GD711 ont de sacrés arguments à revendre. Ces vidéoprojecteurs affichent en 4K et HDR10, disposent de deux ports HDMI 2.0 et 3 ports USB-A, et surtout, proposent la fréquence de rafraichissement variable (VRR), une spécifications extrêmement rare sur un vidéo pro. Il sera ainsi possible de passer du 60 Hz au 120 Hz (idéal pour les jeux), jusqu’au 240 Hz ! L’app Aptoide assure l’interface (sobre) du système.

Le GD711 dispose d’une durée de vie bien supérieure à celle du GM712 (20 000 heures voire 30 000 heures en mode éco contre 5000 à 12000 heures), et d’une luminosité maximale de 3600 ANSI (contre 1450 ANSI pour le GM712), ce qui explique l’écart de prix entre les deux appareils. Les GM712 et GD711 seront disponibles à la vente en décembre aux prix respectifs de 1499 et 1399 euros.