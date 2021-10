Cette fois, le Capitaine Kirk est vraiment allé dans l’espace

C’est fait. A 17 heures pétante (heure de Paris), et après quelques minutes en apesanteur juste au dessus de la ligne de Karman (100 km d’altitude), la capsule de Blue Origin est revenue se poser sur Terre portée par d’immenses parachutes. A son bord, les 4 touristes spatiaux viennent de vivre un moment rare. Chris Boshuizen, co-fondateur de Planet Lab, Glen de Vries, cofondateur de Medidata Solutions, Audrey Powers , cadre dirigeant chez Blue Origin et William Shatner, légende vivante de la geek culture depuis son rôle de Capitaine Kirk (Star Trek), semblent soulés de bonheur après leur mini-épopée spatiale. Shatner déclarera même que les 10 dernières minutes de son voyage furent « L’expérience la plus intense » de sa vie. Notons au passage que l’acteur canadien de 90 ans est aujourd’hui la personne la plus âgée à être jamais allée dans l’espace.



Pour les ingénieurs de Blue Origin et son fondateur Jeff Bezos, l’émotion aussi doit être particulièrement « intense ». Car avec ce second vol de rang pour la société, qui suit l’essai réussi de Virgin Galactic et l’escapade en orbite de la capsule Dragon de SpaceX, le tourisme spatial commence déjà à s’installer dans le « paysage » de l’aérospatiale. Les puissants et les fortunés de ce monde ont désormais un nouveau loisir dans lequel lâcher leurs millions de dollars.