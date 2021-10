Avowed : de nouveau détails sur le RPG fantasy d’Obsidian (Xbox Series)

C’était l’un des grosses annonces de Microsoft lors du premier Showcase consacré aux futurs jeux des Xbox Series. Avowed est un RPG de type occidental et fantasy lorgnant allègrement sur l’univers d’un Elder Scrolls. Le jeu est développé par le prestigieux studio Obsidian (propriété de Microsoft) et depuis un trailer en CGI, rien de nouveau n’avait fuité. Ce long silence vient de prendre fin aujourd’hui : le site Windows Central nous apprend en effet que le titre est sorti de la phase de préproduction et que le studio s’attelle désormais à fournir une première version jouable.

Le développement de Avowed serait finalement plus avancé que prévu

Le site confirme la vue à la première personne (et les combats à l’épée à deux mains), des environnements destructibles, ainsi qu’un lore qui serait celui… de Pillars of Eternity ! On retrouverait ainsi des sorts, des créatures, un système de classe et même des enchantements d’armes propres à l’univers de Pillars. Le moteur du jeu serait une version surboostée de celui d’Outer Worlds. Avowed sera disponible (on ne sait quand) sur PC, Xbox Series et sur le Xbox Game Pass.