La boulette : Capcom confirme l’absence de cross-play entre les versions Switch et PC de Monster Hunter Rise

Même si l’on s’en doutait un peu après la présentation de la version PC du titre, la confirmation de Capcom ne manquera pas de décevoir les joueurs : Monster Hunter Rise, déjà disponible sur Switch depuis de longs mois, ne sera pas cross-play au lancement de la version PC (fixé au début de l’année 2022). Le studio japonais a tenté de se justifier sur son compte Twitter : « Nous avons entendu vos requêtes au sujet du Cross-Save / Cross-Play sur #MHRise et #Sunbreak, mais malheureusement, après avoir étudié la question pendant le processus de développement, nous ne sommes pas en mesure de l’implémenter cette fois. Comme toujours, nous apprécions vos nombreux commentaires et votre soutien permanent ».

L’absence de cross-play et de cross-save est d’autant plus surprenant que le cross-play/cross save est en train de devenir un standard pour les jeux multijoueurs disponibles sur plusieurs plateformes (Fortnite en est l’exemple le plus frappant). Monster Hunter Rise sera disponible le 12 janvier 2022 sur PC. L’extension Sunbreak est toujours prévue pour l’été 2022.