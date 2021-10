Les Gardiens de la Galaxie 3 : Will Poulter choisi pour être Adam Warlock

Le super-héros Adam Warlock va faire son apparition dans les films Marvel avec Will Poulter qui l’interprètera à l’écran dans Les Gardiens de la Galaxie 3, selon Deadline. L’acteur britannique a notamment joué dans les films Le Monde de Narnia : L’Odyssée du Passeur d’Aurore, Le Labyrinthe, The Revenant, Midsommar ou encore dans Black Mirror: Bandersnatch.

Une grande partie de l’histoire d’Adam Warlock dans les comics était liée aux Pierres d’Infinité, en particulier la Pierre de l’Âme. Mais étant donné les événements dans Avengers : Endgame, il est difficile de savoir dans quelle mesure elles seront intégrées dans Les Gardiens de la Galaxie 3. Un autre scénario populaire des comics implique la transformation d’Adam Warlock en Magus, une créature démente et dangereusement puissante, qui a amené les Gardiens de la Galaxie dans l’orbite de Kang le Conquérant, l’un des nouveaux grands méchants du MCU (joué par Jonathan Majors).

James Gunn, le réalisateur des films Les Gardiens de la Galaxie, a confirmé l’arrivée de Will Poulter en tant qu’Adam Warlock dans le prochain film. « Comme vous le savez, je réfute souvent les fausses rumeurs, donc… euh… Bienvenue dans la famille des Gardiens, Will Poulter. C’est un acteur incroyable et un gars merveilleux. On se voit dans deux semaines », a tweeté le réalisateur.

As you guys know I often strike down false rumors, so… um…

Welcome to the Guardians family, Will Poulter. He’s an amazing actor and wonderful guy. See you in a couple weeks. #AdamWarlock #GotGVol3 https://t.co/RaNeGDIC0E

— James Gunn (@JamesGunn) October 11, 2021