[5 Moyens] Comment Transférer les données WhatsApp Android vers l’iPhone 13

L’iPhone 13 est disponible à la vente depuis quelques jours déjà. Il séduit de nombreux utilisateurs, y compris certains sous Android. Le problème que la plupart des gens rencontrent lorsqu’ils souhaitent remplacer leur smartphone Android par un iPhone, c’est le transfert des données, en occurrence ceux de WhatsApp. Voici quelques conseils pour vous aider à transférer discussion WhatsApp Android vers l’iPhone 13 (mini, Pro, Pro Max).

Avant le transfert : FAQ sur transfert WhatsApp Android vers l’iPhone 13

Voici quelques réponses aux questions les plus courantes sur le transfert de WhatsApp Android vers l’iPhone :

Q1. Puis-je transférer mes messages WhatsApp Android vers mon iPhone 13 ?

Oui, il est tout à fait possible de transférer vos messages WhatApp de votre Android vers votre iPhone 13 si vous utilisez l’application iCareFone.

Q2. Puis-je transférer WhatsApp Android vers l’iPhone 13 via Google Drive ?

Malheureusement, il est impossible de transférer WhatsApp vers l’iPhone via Google Drive.

Q3. Puis-je transférer mes données WhatsApp Android vers l’iPhone 13 gratuitement ?

Malheureusement, il n’y a pas de moyen pour transférer gratuitement vos données WhatsApp Android vers votre iPhone.

Transférer WhatsApp Android vers l’iPhone 13 avec iCareFone

iCareFone pour Transfert WhatsApp possède une application et un logiciel qui permet de transférer WhatsApp Android vers votre iPhone 13 tout en facilité.

A. Utiliser iCareFone pour transférer WhatsApp vers l’iPhone 13 avec ordinateur

Avec le logiciel iCareFone pour transfert WhatsApp, vous pouvez transférer WhatsApp et WhatsApp Business d’un Android, vers iOS et vice versa. Ce logiciel vous permet de également de sauvegarder, restaurer, et exporter les conversations WhatsApp/WhatsApp Business.

Étape 1 : Ouvrez ce programme sur votre ordinateur après l’installation, sélectionnez « WhatsApp ».

Étape 2 : Connectez votre Android et votre iPhone 13 à votre ordinateur, puis autorisez le transfert des données en cliquant sur « Transférer ».

Étape 3 : Sauvegarder les données WhatsApp de l’appareil source, puis continuez le transfert.

Étape 4 : Après la vérification de compte WhatsApp. Connectez-vous à WhatsApp sur l’appareil cible, à savoir votre iPhone 13, puis cliquez sur « Connecté ».

Étape 5 : Voilà, le transfert des données WhastApp Android à iPhone 13 a été terminé avec succès.

B. Utiliser iCareFone pour Transférer WhatsApp vers l’iPhone 13 sans ordinateur

Si vous n’avez pas d’ordinateur, pas d’inquiétudes. Il est possible d’utiliser iCareFone pour transférer WhatsApp sans ordinateur, mais un câble OTG est requis.

Pour utiliser iCareFone à transférer WhatsApp sans ordinateur, vous devez télécharger l’application iCareFone depuis Google play. Voyons les étapes pour transfert WhatsApp sans ordinateur :

Étape 1 : Téléchargez iCareFone sur votre android et sur votre iPhone, puis installez l’application.

Étape 2 : Connectez votre Android avec votre iPhone à l’aide d’un câble USB.

Étape 3 : Sauvegardez vos discussions WhatsApp sur votre Android.

Étape 4 : Transférez vos données vers votre iPhone en choisissant « Transférer vers iOS »

Étape 5 : À la fin, il vous suffit de suivre les instructions de l’application iCareFone pour transférer vos données WhatsApp android vers l’iPhone 13 avec succès.

Voilà donc les quelques petites étapes pour transférer données WhatsApp Android vers l’iPhone 13 avec iCareFone , logiciel de transfert WhatsApp vers l’iPhone .

Transférer WhatsApp Android vers l’iPhone 13 gratuitement par e-mail

Il est tout à fait possible de transférer votre discussion WhatsApp de votre Android vers votre iPhone 13 par e-mail. Cependant, cette méthode comporte quelques inconvénients.

Vous pouvez exporter une discussion WhatsApp gratuitement par e-mail, et la sauvegarder ailleurs. La discussion est exportée en fichier compressé ZIP, et est envoyée au destinataire en pièce jointe. Pour être le destinataire, il vous suffit de mettre votre adresse e-mail à place de l’adresse e-mail du destinataire lors du transfert.

Voici la démarche détaillée pour exporter disvussion WhatsApp Android vers l’iPhone 13 par e-mail :

Étape 1 : Entrez dans une discussion WhatsApp sur votre smartphone Android, accédez au menu en haut à droite > Plus > Exporter discussion.

Étape 2 : Choisissez d’exporter votre discussion par Gmail.

Étape 3 : Renseignez l’adresse e-mail du destinataire et envoyer ce mail.

Transférer ses discussions WhatsApp de son Android vers son iPhone 13 par e-mail comporte plusieurs inconvénients. Vous ne pouvez transférer qu’une seule discussion à la fois, ce qui rend la tâche pénible. Le plus grand inconvénient du transfert de discussion WhatsApp par e-mail, c’est que plus la discussion pèse, plus le transfert prend du temps. C’est une méthode limitée et à éviter si vous avez beaucoup de discussions importantes dans votre téléphone.

Transférer des discussions WhatsApp Android vers l’iPhone 13 en restaurant la sauvegarde

Transférer ses données WhatsApp Android vers son iPhone 13 en restaurant la sauvegarde est une méthode simple, mais qui présente plusieurs inconvénients.

Malgré tout, voyons comment cette méthode fonctionne :

Étape 1 : Savegardez vos données WhatsApp dans votre appareil Android : allez dans Paramètres > Discussions > Sauvegarde discussions > Sauvegarder.

Étape 2 : Installez WhatsApp et connectez-vous à WhatsApp avec le même numéro de téléphone dans votre nouvel iPhone.

Étape 3 : Lors que WhatsApp vous invite à restaurer la suavegarde WhatsApp, cliquez sur “Restaurer” et attendez la fin de processus.

Cette méthode de transfert de discussions par la restauration de la sauvegarde comporte des risques. Si vous avez des discussions importantes que vous ne souhaitez pas perdre, vous devez éviter d’employer cette méthode. La restauration de la sauvegarde ne vous permettra pas de transférer entièrement vos discussions.

Transférer conversation WhatsApp Android vers l’iPhone via Migrer vers iOS

Il est possible de transférer une conversation WhatsApp Android vers l’iPhone 13 grâce à l’outil Migrer vers iOS. Mias comment transférer une conversation WhatsApp Android vers l’iPhone 13 grâce à Migrer vers iOS ? Voyons ces étapes suivante :

Étape 1 : Installez Migrer vers iOS sur votre Android et sur votre iPhone. Après cela, dans votre iPhone, sélectionnez “Migrer des donner depuis Android”.

Étape 2 : Dans votre iPhone, un code s’affiche, saisissez le code sur votre appareil Android.

Étape 3. Choisissez les données que vous souhaitez transférer, et effectuer le transfert.

Beaucoup d’utilisateurs se plaignent du fait que Migrer vers iOS ne marche pas. La réalité, c’est que Migrer vers iOS ne fonctionne pas avec tous les iOS et tous les Androids. Néanmoins, certains utilisateurs réussissent à transférer certaines conversation WhatsApp Android vers l’iPhone grâce à cet outil, mais se plaignent du fait que certains messages n’apparaissent pas.

