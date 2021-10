Le vol spatial de William Shatner (Cap. Kirk) repoussé au mercredi 13 octobre

Malgré ses innombrables virées aux commandes de l’Enterprise (Star Trek), l’acteur William Shatner n’en mène pas large à quelques heures de son premier et unique vol dans l’espace. Le canadien s’est dit « terrifié » par cette mission spatiale, mais aura au moins le temps de s’y préparer puisque le vol a été repoussé de 24 heures. Prévu initialement le 12 octobre, le décollage de la fusée New Shepard (Blue Origin) a finalement été décalé au mercredi 13 octobre, pour des raisons météorologiques.

William Shatner ne passera que quelques minutes au dessus de la ligne de Karman (100 km d’altitude), ce qui sera largement suffisant pour ressentir les joies de l’apesanteur. Rappelons que Blue Origin a lancé son premier vol de tourisme spatial le 20 juillet 2021. Jeff Bezos, ex-CEO d’amazon et patron de Blue Origin se trouvait à bord du New Shepard en compagnie de son frère, de l’américaine Wally Funk (89 ans), et d’un jeune néerlandais de 18 ans.