William Shatner, aka Capitaine Kirk, va s’envoler dans l’espace à bord d’une fusée Blue Origin

On sait tous que le Capitaine Kirk a déjà longuement arpenté l’espace et les mondes inconnus à bord de son vaisseau Enterprise. Mais pour William Shatner, devenu célèbre grâce à son rôle culte dans la série Star Trek, visiter l’espace sera une grande première. L’acteur de 90 ans participera en effet au prochain vol de la fusée New Shepard Blue Origin, la société spatiale fondée par Jeff Bezos (ex CEO d’Amazon). Shatner a exprimé sa reconnaissance d’avoir été choisi pour le second vol habité de Blue Origin : « J’entends parler de l’espace depuis longtemps, je saisis l’opportunité de le voir de mes propres yeux » a ainsi confié l’acteur.

William Shatner, inoubliable Capitaine Kirk dans la série Star Trek

Le Capitaine Kirk s’envolera donc réellement dans l’espace le 12 octobre prochain avec à ses côtés Audrey Powers, la vice présidente de Blue Origin, Chris Boshuizen , cofondateur de Planet Lab, et Glen de Vries, cofondateur de Medidata Solutions. La mission du New Shepard consistera à dépasser la ligne de Karman (100 km d’altitude)… durant quelques minutes à peine, après quoi la capsule rejoindra la terre portée par plusieurs parachutes. On notera au passage qu’à 90 ans, William Shatner deviendra l’être humain le plus âgé à avoir jamais atteint l’espace (l’ancien record était détenu par Wally funk 82 ans, après le premier vol habité de Blue Origin)