Deep learning : les drones pourront bientôt voler à 40 km/h tout en évitant des obstacles !

Actuellement, les concepteurs de drones dotent leurs machines de fonctionnalités de plus en plus avancées. Récemment, un drone est même parvenu à filmer l’ouragan le plus puissant de l’année de l’intérieur ! Et les drones n’ont pas fini de nous en mettre plein la vue.

En effet, des chercheurs ont voulu utiliser la puissance de l’intelligence artificielle pour concevoir un nouveau système de navigation plus performant pour les drones. En utilisant le deep learning, ou l’apprentissage en profondeur, les drones pourraient ainsi éviter les obstacles dans des environnements complexes tout en maintenant une vitesse de croisière à 40 kilomètres par heure.

Un nouveau système de navigation plus performant

De nos jours, la livraison par drone commence à se répandre de plus en plus. Ainsi, il ne sera plus étonnant dans quelques temps de voir des drones sillonner les villes. Toutefois, pour le moment, même si certains drones peuvent fonctionner de manière autonome, ils peuvent toujours rencontrer des problèmes de navigation.

Justement, des chercheurs de l’université de Zurich et d’Intel ont tenté de résoudre ce problème en mettant au point un système de navigation qui permet aux drones de se déplacer à près de 40 km/h même en forêt.

Un taux de réussite de 60%

Lorsque les chercheurs ont voulu tester leur invention dans le monde réel, les drones ont pu suivre le parcours en évitant tous les obstacles à une vitesse de 18 km/h. En effet, au-delà de 25 km/h, les premières collisions apparaissaient.

Mais il s’est avéré que même en volant à 36 km/h, les drones parvenaient à terminer leur parcours sans heurter d’obstacles dans 60% des cas. Les collisions étaient dues la plupart du temps à des passages étroits de moins d’un mètre de largeur.

Les chercheurs comptent encore améliorer ce système de navigation pour qu’un jour, il puisse atteindre le niveau des pilotes humains.