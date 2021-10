Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City : un premier trailer bien dans le ton des premiers jeux de la licence

Les Resident Evil au cinéma ne sont pas franchement ce que l’on peut qualifier de chef d’oeuvres, ni même de bons films tout court. Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City pourrait bien changer la donne, peut-être déjà parce que Johannes Roberts, à défaut d’être un grand réal, compte tout de même parmi les bons « faiseurs » d’Hollywood (47 Mètres sous la Surface, The Door).

Autres motifs d’espoir, le casting semble potable, et surtout, le scénario s’appuie enfin sur les RE qui ont fait toute la mythologie de la saga, à contrario des versions « récentes » avec Milla Jovovich. Le spectateur retrouvera donc les personnages emblématiques de la franchise, soit Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Claire et Chris Redfield, et rien que ça mérite sans doute le coup d’œil pour un fan de RE.

Enfin, le premier trailer est correct et reprend là encore les codes de la saga d’origine : Manoir Spencer recréé à l’identique, couloirs sombres encrassés, zombies bien dégueus et affamés, on y est. Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City sortira dans les salles françaises le 24 novembre prochain.