Shenmue : premier trailer pour la série animée tirée du jeu culte de Sega

Shenmue est sans aucun doute l’un des plus grands jeux vidéo jamais créé, mais le statut culte de ce titre ne doit pas cacher l’échec de son lancement sur Dreamcast. Malgré cette absence de popularité (profondément injuste mais c’est comme ça…), Chrunchyroll, Adult Swim et le studio japonais Telecom Animation Film viennent de lâcher le premier trailer de Shenmue, la série d’animation !



Cette série en 13 épisodes a été réalisée par le studio japonais Telecom Animation Film, à qui l’on doit l’excellent film d’animation Lupin III : Le Tombeau de Daisuke Jigen. Chikara Sakurai (One Punch Man Saison 2) a été nommé showrunner de la série et le grand Yû Suzuki (concepteur du jeu Shenmue) en est le producteur exécutif ! La série sera diffusée par Chrunchyroll et Adult Swim. Le premier trailer ne montre pas un niveau de réalisation transcendant, mais ça pourrait faire l’affaire…