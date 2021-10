YouTube annonce la fin définitive du YouTube Rewind

C’est la fin pour le YouTube Rewind. YouTube annonce mettre un terme définitif à cette initiative vidéo annuelle dont la qualité s’est vraiment dégradée au fil des années et qui devenait une usine à mèmes pour les internautes, alors que ce n’était pas le but.

Pour rappel, le YouTube Rewind est une vidéo où l’on retrouve plein de YouTubeurs du monde entier pour créer un contenu différent de ce que l’on retrouve d’habitude sur la plateforme en ligne. C’est une initiative de YouTube (depuis 2010) et cela se ressent au niveau des moyens investis dans le projet. Mais comme dit auparavant, les vidéos des dernières années n’ont pas été de qualité et YouTube a bien compris qu’il fallait arrêter.

Au lieu de cela, YouTube va « recentrer nos énergies sur la célébration de vous et des tendances qui font de YouTube [émoji feu] avec un type d’expérience différent et actualisé ». Il n’y a pas de détail sur l’expérience en question.

Thank you to all the creators involved in Rewind – we’ll be 👀 for your Rewinds as we refocus our energies on celebrating you and the trends that make YouTube 🔥 with a different and updated kind of experience – stay tuned! → https://t.co/kI69C24eL0

— YouTube Creators (@YouTubeCreators) October 7, 2021