L’IA des robots de l’armée américaine pourrait s’inspirer… des écureuils

Le biomimétisme est tendance dans les recherches robotique contemporaines. Aux Etats-Unis, des chercheurs de l’Université de Californie à Berkeley ont ainsi utilisé le modèle comportemental d’écureuils afin d’améliorer l’autonomie, l’équilibre et l’agilité des robots. L’écureuil a en effet la capacité d’analyser extrêmement rapidement la disposition spatiale des éléments qui l’entourent (arbre branche, etc.) ce qui lui permet de se déplacer à des vitesses très élevées dans des environnements complexes (des branchages denses par exemple), voire de se rattraper avec aisance en cas de mauvaise prise.

Le robot Atlas de Boston Dynamics

Les chercheurs ont donc mis au point une modélisation de ces comportements micro-adaptatifs, modélisation qui sera ensuite intégrée dans l’IA de robots. Mais me direz-vous, à quoi pourrait bien servir des robots disposant de telles capacités de déplacement ? La réponse se trouve certainement dans la liste des financiers de cette étude, une liste qui compte la National science foundation, le National institutes of health, mais aussi… l’armée américaine. De là à imaginer des robots bipèdes capables de pourchasser l’ennemi en pleine jungle, il n’y a qu’un pas : c’est d’ailleurs le thème du film de S.F australien Monsters of Man (2020).