Romuald Capron quitte son poste de directeur du studio Arkhane (Deathloop, Dishonored)

Il y a du mouvement chez Arkhane, le studio de JV lyonnais qui s’est distingué notamment avec la licence Dishonored et le récent Deathloop (PS5/PC). Le directeur du studio, Romuald Capron, vient en effet d’annoncer à la surprise générale qu’il quittait immédiatement ses fonctions ! Le communiqué de l’ex-directeur semble indiquer que ce départ est avant tout dicté par des raisons familiales :« Après avoir passé plus de 16 ans à aider Arkane Studios Lyon à se développer et à devenir le studio AAA de classe mondiale qu’il est aujourd’hui, cette décision a été très difficile à prendre. Mais je ressentais le besoin d’essayer quelque chose de nouveau et aussi d’avoir un peu plus de temps pour moi et ma famille ». Romuald Capron n’abandonne pas le secteur du JV cependant, et précise qu’il continuera « à aider les sociétés de jeux vidéo, et d’autres, à faire de leur vision créative une réalité ».

Dishonored, l’un des plus beaux succès du studio lyonnais Arkhane

Arkhane est considéré comme l’un des tous meilleurs studios de JV français. Historiquement plutôt lié à PlayStation (Deathloop est d’ailleurs sorti en exclusivité temporaire sur PS5), le studio fait désormais partie des Microsoft Studio suite au rachat de Zenimax (qui édite les jeux Arkhane). Ce rachat aurait-il pu jouer un rôle dans le départ de Capron ? Impossible de le savoir à l’heure actuelle…