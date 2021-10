Samsung arrête les mises à jour pour le Galaxy Note 8

Samsung a décidé de mettre fin aux mises à jour pour ce qui concerne le Galaxy Note 8. Ce smartphone, qui a vu le jour en 2017, n’aura plus le droit à des nouveautés ou des correctifs de sécurité. Samsung a donc assuré quatre années de support.

Fin de parcours pour le Galaxy Note 8

Le Galaxy Note 8 a été lancé avec Android 7.1.1 et il a eu le droit à Android 8 puis Android 9. Samsung n’a pas proposé Android 10 ou Android 11 pour son téléphone, mais a tout de même continué à fournir des mises à jour de sécurité. Celles-ci étaient mensuelles jusqu’à la fin de 2020. Cela a basculé sur un rythme trimestriel au début de 2021. Et nous voilà maintenant à la toute fin.

Le Galaxy Note 8 était le retour de Samsung sur la gamme des Note après le désastre qu’était le Galaxy Note 7 à cause des nombreux modèles qui ont explosé, ce qui a impliqué la fin des ventes. Son successeur a été lancé avec un design rafraîchi qui s’inspirait du Galaxy S7 et, plus important encore, embarquait une batterie plus sûre à l’intérieur.

Outre le Galaxy Note 8, Samsung a également remanié sa liste de mises à jour, en faisant passer les Galaxy M22 et Galaxy M52 au programme de mise à jour trimestriel et en faisant passer les Galaxy A90, M10s, M30s et Galaxy Tab S6 au programme semestriel. Aussi, Samsung a mis fin aux mises à jour pour sa tablette Galaxy Tab A (2017).