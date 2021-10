Pixel Fold : un rendu 3D synthétise les dernières rumeurs sur le smartphone pliable de Google

Après Samsung, Huawei ou bien encore Xiaomi, Google pourrait à son tour lancer sur le marché son tout premier smartphone pliable, le Pixel Fold. Ce modèle pliable a déjà fait l’objet de plusieurs leaks et rumeurs, au point qu’il est parfois un peu compliqué de s’y retrouver. Le site LetsGoDigital a eu la bonne idée de synthétiser les infos les plus crédibles dans un rendu 3D signé Waqar Khan.



Ce rendu animé dévoile un Pixel Fold au design très proche de celui du Galaxy Z Fold (fermeture de l’écran vers l’intérieur + second écran externe) et la barre horizontale qui contient le bloc photo, assez similaire à celle des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. On notera que l’écran principal est recouvert d’un revêtement Ultra Thin Glass particulièrement résistant aux pliures. Ce mobile devrait en outre être équipé de la puce Tensor Core de Google, mais ça bien sûr, on ne peut pas le voir sur un rendu 3D…

Les Pixel 6 seront dévoilés le 19 octobre prochain. Un petit « one more thing » avec une présentation surprise du Pixel Fold ne serait pas pour nous déplaire…