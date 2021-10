Peacemaker : John Cena prend cher dans le teaser de la série HBO Max

Après un épatant The Suicide Squad, James Gunn se retrouve donc aux manettes de la série spin-off Peacemaker, avec bien sûr l’inénarrable John Cena en vedette. Dans le premier teaser de la série, John Cena prend d’ailleurs assez cher alors qu’il s’attable avec des amis… tout en portant son beau costume de Peacemaker.



Il arrive donc ce qui devait arriver (surtout avec Gunn à la barre) : les nouveaux potes du super-héros n’hésitent pas à se moquer ouvertement de ce costume très coloré et de son casque rutilant. La blague se poursuit encore avec des moqueries appuyées sur les petits surnoms que le Peacemaker donne à ses animaux de compagnie ! HBO Max annonce donc clairement la couleur, Peacemaker sera une série de pure comédie-action. Le spin-off sera diffusé sur HBO Max durant le mois de janvier 2022.

On notera enfin que HBO Max a fait vraiment fort en ce 5 octobre : le premier trailer de Game of Thrones: House of the Dragon a été diffusé aujourd’hui.