Disney+ arrive sur la Freebox Delta avec Player Devialet et 6 mois offerts

Free annonce aujourd’hui la disponibilité du service de streaming Disney+ sur la Freebox Delta avec Player Devialet. Les clients avec la Freebox One y ont également le droit.

Lancement de Disney+ sur la Freebox Delta avec Player Devialet

Les clients de Free peuvent accéder à l’intégralité des contenus de Disney+ sur leur téléviseur connecté au Player Devialet ou à la Freebox One, ainsi que sur leurs autres terminaux (smartphones, tablettes, consoles de jeux, etc) avec un accès jusqu’à 4 écrans en simultané. Ils peuvent créer jusqu’à sept profils différents par compte, dont certains peuvent être réservés aux moins de sept ans.

Un cadeau est proposé pour ceux qui ont la Freebox Delta avec Player Devialet ou la Freebox One : ils ont le droit à six mois offerts pour Disney+. Après cette période, le prix est de 8,99€/mois. Disney+ propose une seule offre avec la 4K, le HDR et le Dolby Vision et l’usage sur plusieurs appareils en même temps. Ce n’est pas comme Netflix où il y a des paliers différents avec des prix plus élevés.

Free précise que les six mois offerts pour Disney+ sont disponibles pour les personnes qui ne sont pas déjà abonnées au service de streaming. Aussi, elles ont jusqu’au 30 novembre 2021 pour activer le service et profiter de la gratuité temporaire.

Pour rappel, Disney+ existe déjà sur la Freebox Pop et la Freebox mini 4K. Cela s’explique par le fait que ces deux-là tournent sous Android TV. Le service de streaming proposait déjà une application pour ce système d’exploitation. Dans le cas des Freebox Delta, il s’agit de systèmes d’exploitation gérés par Free. Cela implique donc un développement spécifique.