Loihi 2 : Intel présente son nouveau processeur neuromorphique

Intel vient de dévoile le Loihi 2, sa seconde génération de processeur neuromorphique. Avec 8 fois fois plus de composants neuronaux (ou neurones programmables) que son prédécesseur et un million de neurones par puce (contre 128 000 seulement pour la première gen), le Loihi 2 montre que le fondeur n’a pas perdu de ses capacités d’innovation.

Mieux encore, les puces du Loihi 2 affichent des dimensions encore plus compactes (31 mm² contre 60 mm² pour le Loihi 1) tandis que la consommation ne devrait pas dépasser 1W par puce. Selon les situations de tests, le Loihi 2 serait 2 à 10 fois plus performant que le Loihi 1.

Le processeur neuromorphique Loihi 2 a été conçu selon le modèle d’un cerveau biologique humain, les composants du processeur agissant de façon similaire aux neurones – synapses – neurotransmetteurs. Dans ce type de processeur, ce sont des évènements, et non des cycles d’horloge, qui donnent la cadence (variable donc). Encore à l’état de prototypes, ce type de processeur devrait pourtant être largement utilisé à l’avenir si l’on en croit Intel, notamment en raison des besoins toujours plus conséquents en calculs d’IA.