The Last of Us 2 rejoint le PS Now pour jouer sur PlayStation et PC

Sony annonce l’arrivée de The Last of Us 2 dans le programme du PS Now d’octobre, ce qui permet de jouer sur PS4, PS5 et PC. C’est la première fois que le titre de Naughty Dog est accessible sur PC. Il sera accessible dès demain (5 octobre).

The Last of Us 2 arrive le PS Now

Avec le PS Now, The Last of Us 2 s’ouvre à davantage de joueurs sur PlayStation et PC grâce au cloud gaming. Et petit bonus pour les joueurs qui ont une PS5 : ceux qui téléchargeront le jeu auront le droit au patch performance qui permet de jouer en 60 FPS (images par seconde). Ceux qui ne sont pas intéressés peuvent forcer l’affichage à 30 FPS, il suffit de faire un tour dans les réglages.

Attention : The Last of US 2 ne restera pas indéfiniment au catalogue. Sony précise que le titre sera disponible sur le PS Now jusqu’au 3 janvier 2022. Vous avez donc encore un peu de marge pour y jouer, mais il ne faut tout de même pas trop traîner.

Outre le jeu de Naughty Dog, les joueurs avec le PS Now vont accueillir Fallout 76, Amensia : Collection, Desperados III, Final Fantasy VIII Remastered et Yet Another Zombie Defense HD. Sony ne précise pas encore quand chaque titre quittera le catalogue de son service.