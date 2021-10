Plus d’un Français sur trois envisage un smartphone pliable comme prochain téléphone

Les smartphones pliables existent chez de plus en plus de constructeurs et plus d’un Français sur trois envisage de partir sur ce format pour leur prochain achat, selon un sondage du cabinet d’études OpinionWay pour le compte de Samsung.

Les smartphones pliables intéressent des Français

Étant donné que le sondage a été commandé par Samsung, il a été question des smartphones pliables du constructeur. Ainsi, 80% des répondants s’accordent à dire que les smartphones de la gamme Galaxy Z se démarquent des modèles proposés par d’autres marques. Ils sont 75% à considérer que ces produits proposent une innovation vraiment unique sur le marché.

Interrogés sur leur intention d’achat d’un smartphone de la gamme Galaxy Z lors du renouvellement de leur téléphone actuel, plus d’un tiers des répondants déclarent qu’ils envisageraient d’acquérir un smartphone pliable Samsung. Cette intention d’achat s’élève même à près de la moitié des 25-34 ans (47%). Auprès de ces derniers, 61% identifient comme avantage majeur l’ouverture à de nouveaux usages que permet un smartphone de la gamme Galaxy Z.

Il est vrai que Samsung est le groupe qui mise le plus sur les smartphones pliables. Il y a d’un côté le Galaxy Z Flip 3 avec l’écran qui se replie sur lui-même, tel un téléphone à clapet. Et le Galaxy Z Fold 3 qui se referme tel un livre. On reste tout de même sur des tarifs importants : 1 059€ pour le Galaxy Z Flip 3 et 1 799€ pour le Galaxy Fold 3.