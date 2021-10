Cette voiture électrique rétractable peut se garer presque n’importe où !

Avez-vous déjà rencontré des problèmes de stationnement ? Plus précisément, lorsque la place est trop serrée pour vous permettre de vous y garer ? Une entreprise israélienne a proposé une solution pour ne plus se soucier des places de parking : une voiture pliable.

Plus précisément, la voiture proposée par l’entreprise City Transformer est une automobile capable de rétracter ses pneus afin de gagner quelques centimètres supplémentaires. Cette voiture atypique s’appelle : CT1.

En rétractant les pneus, cette voiture électrique ne fera plus qu’un mètre de largeur

Il s’agit de la première voiture conçue par cette entreprise israélienne. Dévoilée il y a quelques semaines, cette voiture se targue de pouvoir se garer même dans les petits espaces. Son châssis peut effectivement se replier sur lui-même tout en maintenant le véhicule en mouvement.

En effet, dans sa forme normale, on voit les roues de la CT1 dépasser sur les côtés. Toutefois, si le conducteur appuie sur un simple bouton alors les roues se rabattront et le véhicule ne fera plus qu’un mètre de largeur.

90 km/h en mode normal contre 40 km/h maximum en mode compact

Mais cette forme rétractée n’est pas sans conséquence pour le véhicule. D’une part, la voiture devient assez instable en mode compact et, d’autre part, cette forme rétrécie ne vous permet pas de dépasser les 40 km/h de vitesse. En mode normale, la voiture peut rouler jusqu’à 90 km/h.

A savoir que la CT1 est également une voiture électrique dotée d’une autonomie située entre 120 à 180 km pour une recharge. Et sa batterie se charge à 80% en seulement 30 minutes.

La CT1 a été présentée en septembre 2021 lors du salon IAA mobilité de Munich, en Allemagne. Et à en croire l’entreprise, ce « premier véhicule urbain pliable » fera l’objet d’une production limitée en 2022 avant d’être produit en masse à compter de 2024.