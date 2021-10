James Bond : Mourir peut attendre est déjà en téléchargement illégal

Mourir peut attendre est déjà sorti dans quelques pays et le nouveau film James Bond est depuis apparu sur des sites de téléchargement illégal et de streaming. En France, le film sortira au cinéma le 6 octobre.

Déjà des copies pirates de Mourir peut attendre sur Internet

Les films James Bond sont toujours des événements au cinéma, avec un box-office important à l’échelle mondiale et Mourir peut attendre devrait connaître le même succès. D’ailleurs, il y a déjà quelques records dans certains pays.

En attendant, certaines personnes ont décidé de filmer Mourir peut attendre et proposer des versions CAM sur les sites de téléchargement illégal et de streaming. Il y a au moins deux versions qui circulent selon TorrentFreak. La première est en anglais avec des sous-titres néerlandais et la seconde est doublée en hindi.

Les deux fichiers ont de la publicité avec 1XBET et Slotlights qui apparaissent. C’est fréquent sur les versions CAM des films qui apparaissent sur Internet.

Alors que Hollywood est généralement très préoccupé par les fuites avant la sortie du film, l’intérêt pour ces copies pirates de James Bond a été relativement modeste. C’est probablement pour une bonne raison au vu de la qualité. Mais certains internautes vont malgré tout se jeter dessus et avoir une mauvaise expérience visuelle.

Une récente enquête de MUSO a en tout cas révélé que les internautes pirates sont plus nombreux à patienter une version en bonne qualité que ceux qui téléchargent les versions CAM.