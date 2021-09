Mourir peut Attendre : bande-annonce finale pour le prochain James Bond

Le prochain James Bond, Mourir peut Attendre, porte décidément bien son nom. La sortie en salles était initialement programmée pour le 8 avril 2020, mais Covid-19 oblige, le film ne sera finalement visible que le 6 octobre prochain (si la pandémie ne rebat pas les cartes une nouvelle fois). Alors que la date fatidique se rapproche, Mourir peut Attendre a droit à sa bande-annonce finale, avec toujours ses scènes de cascade spectaculaires, ses méchants vraiment charismatiques (Rami Malek et Christoph Waltz), sa nouvelle James Bond girl (Lashana Lynch, qui est ici plutôt une James Bond au féminin), et bien sûr l’impayable Daniel Craig, qui est sans doute le meilleur James Bond à l’écran depuis l’immense Sean Connery.

La mise en scène de Cary Joji Fukunaga (True Detective) , forcément très léchée, pourrait faire de cet opus un vrai objet de cinéma et pas seulement un blockbuster hollywoodien de plus. On y croit fort.