Une méta-analyse montre que la VR est efficace dans les traitements contre l’anxiété et la dépression

Une méta analyse (analyse et synthèse de plusieurs recherches sur un même domaine) publiée sur le site JMIR Mental Health indique que l’usage des technologies VR permet d’améliorer l’efficacité des thérapies contre l’anxiété et la dépression. Comme on peut s’en douter, on parle ici de thérapies comportementales (ou cognitivo-comportementale) mais aussi de thérapie d’exposition, des méthodes de soins qui sont largement privilégiées dans les pays anglo-saxons (et un peu sous l’éteignoir en France, bien malheureusement).

La quasi totalité des articles publiés sur le sujet entre 2017 et 2021 (soit 369 articles en tout) a été passée en revue, et 34 études cliniques prises en compte. Au final, l’usage de la VR dans le cadre d’une thérapie cognitivo-comportementale améliore significativement l’efficacité des traitements contre l’anxiété et la dépression, même si l’on peut noter que les cohortes de ces tests cliniques contiennent relativement peu de patients (généralement en dessous d’une centaine).

Cette méta analyse montre aussi que l’usage de la VR déborde largement le seul cadre du jeu vidéo. Dernièrement, on apprenait que la France allait utiliser la VR et des vidéos immersives à 360° afin de lutter contre la récidive des auteurs de violences conjugales.