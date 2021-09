Des chercheurs s’inspirent des serpents pour créer une nouvelle batterie

La Nature est une véritable source d’inspirations pour certains scientifiques. Justement, la revue Soft Robotics a récemment rapporté que des chercheurs coréens ont développé un nouveau système de charge qui s’inspire de la peau des serpents.

En effet, les scientifiques se sont inspirés des écailles et de la peau extensible des serpents pour concevoir une batterie basée sur des pliages de type origami. Ainsi, cette nouvelle batterie pourrait s’étendre et se déformer et elle conviendrait très bien aux robots mous.

Une batterie souple adaptée à plusieurs types d’appareils et de robots

Comme vous le savez, les serpents parviennent à avaler des proies plus grosses qu’eux grâce à leur peau souple qui peut s’étirer. Les chercheurs coréens ont voulu reproduire ce phénomène mais en l’adaptant aux batteries. Ainsi, plutôt que de créer une batterie compacte avec des matériaux souples, les chercheurs ont préféré assembler plusieurs petites batteries et les relier par des connecteurs pliables.

Ils ont ainsi créé des batteries de forme hexagonale avec des connecteurs composés d’un mélange de polymère et de cuivre reliés aux batteries grâce à un système de charnière. L’ensemble peut se replier et se déplier pour s’adapter aux mouvements et déformations de l’appareil qu’il alimente sans perdre en puissance.

D’après les chercheurs, ce type de batteries permettrait de créer des accessoires connectés et des appareils médicaux pliables. Elles seraient également adaptées aux robots mous qui explorent des environnements extrêmes ou qui interviennent dans des opérations de secours.