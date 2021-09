Alan Wake Remastered : le studio Remedy fait la comparaison (vidéo) avec le jeu original

Le grand classique Alan Wake est de retour ! Comme son nom l’indique, Alan Wake Remastered est la version remastérisée du jeu culte de Remedy. A quelques jours de la (re)sortie de ce titre majeur, Remedy Entertainment nous livre un petit comparatif vidéo, histoire que l’on puisse se faire une idée plus précise des améliorations apportées. Si veut être totalement honnête, le résultat est plutôt mitigé ; les visages bénéficient d’un gros mieux dans l’ensemble (textures plus réalistes), les effets d’eau ou d’ombres n’ont plus grand chose à voir, mais la différence n’est franchement pas flagrante dans d’autres scènes, notamment au niveau des effets de lumières qui restent parfois inchangés.



Alan Wake bénéficie aussi d’une meilleure résolution (affichage en 4K) et gère désormais le DLSS des cartes Nvidia, mais c’est peu dire que même remastérisé, ce jeu d’aventure-action a pas mal perdu de sa superbe. Rappelons qu’à sa sortie en 2010, Alan Wake était considéré comme une véritable claque graphique ! Sans ray-tracing, sans effort de re-polygonisation et sans HDR, le miracle était de toute façon impossible. Alan Wake Remastered sera disponible sur PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 et Xbox One le 5 octobre prochain.