Valve préparerait un casque VR autonome concurrent de l’Oculus Quest

Si l’on en croit les informations rapportées par le YouTubeur Brad Lynch (et depuis confirmées par Ars Technica), Valve préparerait un casque autonome concurrent de l’Oculus Quest. Plusieurs références du casque auraient été dénichées dans le code de SteamVR. Ce modèle, baptisé « Deckard » ou « Lynch » en interne (des allusions évidentes à Blade Runner et au réalisateur), serait déjà un prototype fonctionnel selon Ars Technica. Le casque VR Deckard ne nécessiterait aucun cable ou même de station externe pour la reconnaissance des mouvements (tracking “inside-out”). Valve équiperait donc son casque autonome de plusieurs caméras capables de distinguer le mouvements des mains (et sans doute des doigts).

D’autres références suggèrent toutefois que le casque VR de Valve pourrait communiquer en Wi-Fi avec un PC, et donc servir à loisir de casque PCVR (là encore comme l’Oculus Quest). Les lentilles seraient plus proches des yeux de l’utilisateur que dans les caques VR actuels, ce qui est peut-être l’indice d’un casque assez fin. Forcément, beaucoup fantasment déjà sur un casque VR capable de se connecter à la console portable Steam Deck de Valve, mais aucun élément factuel ne permet aujourd’hui de trancher en ce sens.