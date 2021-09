Un étudiant met au point un vélo de camping « transformiste »

Ok, le vélo en question ne contient pas de puce électroniques, mais l’ingéniosité de sa mise en oeuvre prouve que l’on peut encore mettre au point des concepts innovants sans utiliser de technologies informatiques de pointe (ce qui est finalement rassurant). L’étudiant en design Bernhard Sobotta de l’Université des Sciences Appliquées FH Joanneum (en Autriche) a donc mis au point un vélo de camping … transformiste. A tout moment, ce vélo parfaitement fonctionnel peut se transformer en tente… anti insectes !

Idée géniale, le cadre central prend ici la forme d’un cercle, et le guidon du vélo est situé à l' »avant » de ce cercle pour plus de confort. Ce cadre circulaire sert de cadre de tente et intègre même un lit de camping (ou un siège, au choix), une tablette ainsi qu’une moustiquaire ! L’installation de la tente ne prend que quelques secondes, ce qui est un autre avantage de ce vélo digne de Géotrouvetou. Ce vélo ingénieux n’en est encore qu’au simple stade du prototype-concept, ce qui est finalement fort dommage…