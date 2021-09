HBO Max produit un ambitieux documentaire en trois parties sur DC Comics

HBO Max tente tant bien que mal de faire fructifier ses droits sur la franchise DC. Si le DCU ne brille vraiment pas par sa cohérence, tout au moins a t-on droit à quelques vraies perles (Joker, la trilogie « Justice League » de Snyder, le Suicide Squads de James Gunn), sans oublier quelques projets en cours assez excitants (dont The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson en vedette). Avant de devenir une franchise pour le cinéma et la série, DC était exclusivement un éditeur de Comics réalisés dès l’après guerre par les plus grandes artistes du genre.

Warner va nous rapeller aux bons souvenirs de cette glorieuse histoire avec un documentaire très ambitieux sur DC Comics. Découpé en trois parties, ce documentaire retracera les 80 ans d’histoires de la maison d’édition la plus connue au monde… après Marvel. A la réalisation, Leslie Iwerks, à qui l’on doit les excellents docus The Pixar Story (2007) et les Imagineers (Disney+). La série documentaire sur DC Comics sera bien sûr diffusée day one sur HBO Max. Espérons que d’ici là, le service de SVoD soit enfin disponible en France…