La NASA dévoile une BD en AR sur la mission lunaire Artemis

On ne s’y attendait pas. La NASA vient de dévoiler une bande dessinée de 40 pages intitulée “La première femme : la promesse de la NASA à l’humanité”. Outre la confirmation par la bande (dessinée, hum…) que la mission Artemis permettra à une femme astronaute de fouler le sol lunaire, cette BD d’un nouveau genre peut afficher du contenu interactif et en AR grâce à l’utilisation d’un smartphone. Certaines cases de la BD proposent en effet du contenu « caché »: il suffit de pointer le capteur du smartphone vers l’image pour que des animations supplémentaires apparaissent, et en 3D de surcroit !



La BD raconte l’histoire fabuleuse de Callie Rodriguez, une afro-américaine qui sera donc la toute première femme à poser le pied sur la Lune. Le style de la BD ainsi que son scénario plein de bons sentiments indiquent clairement que le public cible est celui de la nouvelle génération, ces jeunes ados qui seront des jeunes adultes (et peut-être des postulants astronautes) lorsque la Mission Artemis démarrera en 2025 (au mieux ).