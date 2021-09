Skype va changer d’interface et avoir de nouvelles fonctions

Skype va (encore) changer d’interface d’ici quelques mois et nous avons aujourd’hui le droit à un aperçu. Microsoft promet un « Skype amélioré, plus rapide, fiable et d’aspect super moderne ».

Nouvelle interface pour Skype

Le changement le plus notable avec la nouvelle interface de Skype concerne le nouvel écran d’appel. La grille qui s’affiche pendant les appels inclura bientôt tous les participants à un appel, qu’ils aient activé ou non la vidéo. Tous les participants seront ainsi placés côte à côte, y compris votre propre vidéo dans l’interface principale.

Microsoft annonce aussi que la nouvelle mise à jour va inclure de nouveaux thèmes et de nouvelles mises en page, permettant d’avoir une personnalisation plus poussée. Il sera également possible de choisir entre la vue haut-parleur, la vue grille, la grande galerie, le « mode ensemble » ou encore une vue du contenu, avec des options permettant d’afficher uniquement les personnes dont la vidéo est activée.

Les nouveaux thèmes colorés de Skype seront bientôt disponibles, avec des dégradés de boutons, un panneau latéral amélioré sur mobile et des icônes Fluent Design dans toutes les applications. En outre, les utilisateurs sans photo de profil auront le droit à des dégradés de couleurs.

Des améliorations et de nouvelles fonctions

D’autre part, la nouvelle interface de Skype va s’accompagner d’améliorations. Microsoft affirme avoir amélioré les performances de l’application Android de plus de 2 000% (!) dans des « scénarios clés » et de 30% avec la version sur ordinateur.

Il y a aura par ailleurs un support de tous les navigateurs Internet et pas seulement quelques-uns comme aujourd’hui. « Nous pensons que l’expérience de Skype doit être harmonieuse, accessible et fiable, quel que soit le navigateur ou l’appareil que vous utilisez, c’est pourquoi nous ajoutons la prise en charge de tous les navigateurs », déclare Microsoft.

Enfin, deux nouvelles fonctions vont voir le jour dans Skype. Il y a TwinCam, qui permet de coupler son téléphone pour qu’il serve de caméra supplémentaire pendant un appel vidéo. L’autre est PSTN Translator. Elle permet de communiquer avec des personnes parlant une autre langue lors d’un appel. Microsoft ne communique pas encore une date de sortie pour chacune de ces fonctionnalités.