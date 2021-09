Oculus déverrouille l’OS de l’Oculus Go, et offre ainsi une seconde vie à l’appareil

John Carmack vient de l’annoncer sur son compte Twitter. Facebook/Oculus a déverrouillé le bootloader de l’Oculus Go, ce qui signifie que ce casque VR, dont Facebook a arrêté la vente l’an dernier, va avoir droit à une seconde vie grâce à la cohorte de développeurs motivés. Le système d’exploitation ouvert aux quatre vents va en effet permettra aux passionnés de rebidouiller l’engin à leur sauce. Alors certes, la fiche technique de l’Oculus Go fait un peu pitié aujourd’hui face aux cadors du genre (et même face à un « simple » Oculus Quest), mais il ne faut jamais sous estimer la créativité des « développeurs du dimanche ».

