Fall Guys devient le jeu PlayStation Plus le plus téléchargé

Beaucoup se demandaient si l’insolent succès de Fall Guys (à son lancement) ne serait pas un simple feu de brousse, une tendance (trend) un peu mode qui aurait pu s’estomper avec le temps. Ceux là ont eu tort : le studio Mediatonic vient d’annoncer sur son compte Twitter que Fall Guys: Ultimate Knockout a fait sa rentrée dans le Guinness Book ! Le jeu multijoueurs de type « Wipeout » (l’émission, pas le jeu de Psygnosis) est désormais le jeu PlayStation Plus le plus téléchargé sur consoles PlayStation.

👑 Fall Guys are in the latest Guinness Book of World Records! 😶

Read more about those record-breaking beans (still can’t believe we get to say that..!) ⤵https://t.co/aE8rHPffNl pic.twitter.com/VSo2PO9LGM

— Mediatonic (Fall Guys Season 5.Fun Out Now!) (@Mediatonic) September 24, 2021