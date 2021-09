Perfect Dark (Xbox Series) : Crystal Dynamics va épauler le studio The Initiative pour développer le reboot

C’est une vraie surprise : le studio The Initative, l’un des 21 studio first party de Microsoft, vient d’annoncer sur Twitter que le reboot du jeu culte Perfect Dark sur Xbox Series sera finalement développé en partenariat avec Crystal Dynamics (Tomb Raider).

Perfect Dark update! We are partnering with Crystal Dynamics, the world class team behind character-driven games such as Tomb Raider, to bring this first-person spy thriller to a new generation. pic.twitter.com/EiqjU99wMa

— TheInitiative (@TheInitiative) September 24, 2021