Xbox One/Series : le nouveau navigateur Edge permet de jouer à Stadia sur sa console !

Microsoft vient de mettre à jour le Dashboard des Xbox One et Series X/S, et l’un des plus gros changements concerne le nouveau navigateur Edge sous Chromium, beaucoup plus complet et proche de la version desktop (mais un peu moins ergonomique à la manette). Cette nouvelle version du navigateur permet enfin d’accéder à Discord (sans le support du Micro malheureusement), à sa collection de jeux Steam, ou bien encore… de jouer en ligne sur le service Google Stadia !

On retrouve aussi toutes les fonctions et paramétrages des versions PC et Mac (comme les Favoris, les onglets, l’affichage de l’historique, etc.). Le navigateur supporte aussi l’emploi d’une souris ou d’un clavier (ce qui n’est vraiment pas du luxe). Il ne manque guère au final que les extensions (ou plug-in) ainsi que la possibilité de basculer dans le mode Développeur. On note que l’accès à GeForce Now reste impossible, ce qui est tout de même un peu dommage de la part de Nvidia. La mise à jour est disponible dès aujourd’hui.